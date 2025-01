Serie C: Taranto: nuova stangata, -9 punti per le scadenze di dicembre. -6 alla Turris

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con nove punti di penalizzazione il Taranto per il mancato rispetto delle scadenze di dicembre (le motivazioni verranno rese note nei prossimi giorni). Pesante penalizzazione anche per la Turris, a cui sono stati sottratti 6 punti. Per effetto delle penalizzazioni la nuova classifica vede il Taranto scivolare a -6 e la Turris a 6 punti. Puniti anche i dirigenti rossoblù: 9 mesi di inibizione per Salvatore Alfonso e Massimo Giove, 6 mesi di inibizione per Mark Colin Campbell, all’epoca dei fatti procuratore speciale della società.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author