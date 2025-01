Basket A2/M, Valtur Brindisi sfida la capolista Rimini al PalaPentassuglia

La Valtur Brindisi, reduce dall’importante vittoria sul campo di Udine, si prepara ad affrontare un altro banco di prova cruciale: la capolista Rimini. Il match, valido per la 24a Giornata del campionato di Serie A2, si disputerà nella serata di mercoledì 29 gennaio alle 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Nella gara di andata, giocata lo scorso 1° dicembre al Flaminio, Rimini si impose 91-78 grazie a un break decisivo nei primi minuti dell’ultimo quarto. Tra i protagonisti di quella sfida, Allen (22 punti), Robinson (21) e Vildera (17), mentre per Brindisi spiccarono intensità e equilibrio per gran parte dei quaranta minuti.

L’incontro sarà anche l’occasione per un doppio ritorno speciale: coach Sandro Dell’Agnello, che guidò Brindisi per dieci partite nella stagione 2017/18, e coach Piero Bucchi, protagonista sulla panchina riminese negli anni ’90, torneranno al PalaPentassuglia, questa volta da avversari.

“A Udine abbiamo dimostrato grande voglia di vincere, e ora dobbiamo continuare a esprimere la nostra miglior pallacanestro. La vittoria su un campo imbattuto fino a sabato ci ha dato consapevolezza e positività. Contro Rimini sarà dura, ma mantenendo intensità e gioco di squadra possiamo fare bene”, ha dichiarato Tosho Radonjic.

Biglietti e copertura mediatica

I biglietti sono disponibili a partire da 14 euro presso il New Basket Store, sul sito Vivaticket e ai botteghini del palasport. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e in radio su Ciccio Riccio, con differita televisiva giovedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77).

Un match che promette spettacolo e alta intensità, con Brindisi pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.

