Basket B/Int: CJ Basket Taranto, sfida al Bari in emergenza totale

Il CJ Basket Taranto torna in campo mercoledì 29 gennaio 2025 al PalaMazzola per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B Interregionale, girone G. I rossoblù affronteranno la Tecnoeleva Adria Bari nella 21ª giornata, penultimo appuntamento della prima fase prima degli incroci con l’altro girone.

La squadra di coach Mineo si presenta al derby pugliese in una situazione di emergenza: l’addio di Giovara e gli infortuni di Gigante e Salerno hanno drasticamente ridotto le opzioni a disposizione, costringendo il roster ad affidarsi a un gruppo di giovani under della Virtus Taranto. Nonostante le difficoltà, i rossoblù hanno dimostrato grande determinazione anche nell’ultima gara contro Canosa, mettendo in evidenza i giovani talenti.

“Il momento è delicato, lo sanno tutti – ha dichiarato coach Mineo –. Dovremo fare una partita solida per tutelare noi stessi, i ragazzi, grandi e piccoli, e i colori della società. L’obiettivo è dare il massimo dalla palla a due fino all’ultima sirena. Ora non contano la classifica né la seconda fase: contano solo la nostra professionalità e la voglia di giocare a basket”.

La partita si disputerà al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia. La palla a due è fissata per le ore 21. A dirigere il match saranno gli arbitri Lino Laveneziana di Monopoli (BA) e Davide Galieri di Termoli (CB).

