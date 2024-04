US Lecce, Gotti: “Sarà un Lecce diverso contro il Milan”

Lecce – Mister Luca Gotti alla vigilia della sfida nella scala del calcio contro il Milan ha parlato di come andrà affrontata una gara che sulla carta appare proibitiva: “Partita difficile come tutte le partite della nostra Serie A. Il Milan è una squadra molto forte e gestisce la gara in maniera diversa rispetto alla Roma e questo ci costringerà a cambiare qualcosa rispetto alla gara interna contro i giallorossi capitolini”. “I ragazzi si allenano con molta intensità, non solo i giocatori che son ostati visti in campo sino ad ora. Tutti mostrano segnali positivi che possono essere a disposizione dell’obiettivo finale”. “Dal punto di vista tattico, ad esempio contro la Salernitana abbiamo corso molto di più rispetto alla gara casalinga contro la Roma; questo vuol dire che con la Roma abbiamo corso meno ma meglio”.

“Gonzalez è la classica mezzala che ti da gestione della palla, dinamismo, proposta ma anche un po’ di indisciplina; quindi contro i rossoneri bisogna capire quali uomini utilizzare a seconda delle varie zone di campo”.

“Un aspetto importante dell’andare a giocare contro le grandi squadre è che loro non abbiano tutta la disponibilità della palla durante l’arco della partita. Quindi vuol dire che anche noi dovremo fare la nostra partita. Saranno molto importanti domani le distanze della squadra”.

“Il Milan ha giocatori capaci di dettare il gioco all’interno della gara, giocatori capaci di portarti in giro per il campo. Noi dovremo essere bravi a non farci trascinare dalla loro bravura e saper mettere in campo le nostre contromisure per essere protagonisti a modo nostro.”

“C’è affinità tra Udogie e Dorgu; il primo veniva da spezzoni di partita l’anno precedente col Verona. Entrambi hanno una grande cilindrata ed entrambi una gestione della palla importante tanto nello stretto quanto nel lungo”

