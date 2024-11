US Lecce, Gotti: “Non siamo contenti di questa classifica”

Bologna – Luca Gotti dopo la partita persa di misura contro il Bologna ha analizzato con lucidità cosa è mancato ai suoi nella trasferta del Dall’Ara: “E’ mancato qualcosa nei palloni recuperati che sono stati parecchi. Dovevamo essere molto più bravi nella gestione di questi palloni sprecandone parecchi, sebbene il Bologna sia btavo nella rincoquista ma noi non siamo stati bravi in questo più che davanti. Per questo motivo abbiamo provato diverse soluzioni da inizio anno; oggi ho provato mezz’ala Dorgu, lasciando in campo sia Pierotti che Banda però poi, nonostante qualche segnale nel secondo tempo, non siamo stati bravi nella costruzione.”. Parlando della classifica il tecnico giallorosso non può essere contento dell’attuale posizione: “Non posso essere contento di questa classifica ma nessuno di noi può essere contento di questa classifica. Ovviamente veniamo dalla partita di Napoli, dalla vittoria col Verona ma sicuramente al momento l’umore non può essere il massimo guardandola adesso.”. Gotti poi parla delle prestazioni recenti di Aantiago Pierotti: “Pierotti è un giocatore di grande fisicità e di grande energia. Ancora non ho capito bene il suo ruolo ideale; al momento mi sta piacendo in questa posizione di esterno destro offensivo e sta dimostrando di fare passi in avanti da questo punto di vista.”.

