Bologna, Italiano: “Vittoria dedicata al nostro pubblico”

Bologna – Vincenzo Italiano riporta la vittoria al Dall’Ara dopo ben sette mesi grazie al gol di Orsolini: “La grande esultanza finale rappresenta una sorta di liberazione per tutto questo tempo senza vittoria in casa. La partita di oggi l’avevamo già vista con iragazzi, una partita chiusa che avremmo dovuto risolvere con qualche pallone messo in mezzo e così è stato sebbene si sia dovuto attendere sino all’85. Una vittoria che dedichiamo al nostro pubblico.”. “Questa squadra ha tanti aspetti da mettere apposto, uno di questi è che quando si incontrano squadre come il Lecce che ti attendono e provano a ripartire bisogna avere molta più pazienza. Con i ragazzi stiamo parlando di quanti palloni perdiamo nella metà campo offensiva e questo dipende dalla fretta nel cercare la giocata vincente, invece dobbiamo avere pazienza e attendere il momento giusto altrimenti si rischia, come abbiamo rischiato oggi, di prendere ripartenze che poi possono farci male.”.

