Potenza, De Giorgio: ‘Dobbiamo sfruttare il trend positivo’

“Ci aspetta una trasferta importante con una squadra in salute come l’Altamura – ha dichiarato Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, all vigilia del match del San Nicola -. Arriviamo con grande voglia di proseguire in questo percorso positivo. I ragazzi stanno bene nonostante l’ennesima gara ravvicinata, la quarta partita in quattordici giorni. In questo momento dobbiamo essere bravi ad alimentare l’entusiasmo perché ciò ci permette di sentire meno la fatica”.

De Giorgio ha poi analizzato le caratteristiche dell’Altamura: “È una squadra che ha gamba e sfrutta i contropiede con qualità e ferocia. Andremo al San Nicola per fare la partita al cospetto di un avversario che lascia giocare, ma che è bravo a ripartire in velocità”.

Il tecnico ha sottolineato i progressi della sua squadra, soprattutto in fase difensiva: “Il lavoro ci ha permesso di migliorare anche l’aspetto legato alle reti subite: nelle ultime due gare non abbiamo incassato gol. Per le prossime partite dobbiamo provare a tenere ancora la porta inviolata”.

