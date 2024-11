Gravina, Tiozzo: “L’Ugento è una squadra molto tecnica”

Una squadra alla ricerca del riscatto dopo la pesante sconfitta tra le mura del Nardò. Un match da vincere per scalare la classifica e allontanarsi il più possibile dal vortice playout. Il Gravina affronterà in casa l’Ugento. In vista del match, hanno parlato durante la conferenza stampa pre-partita due componenti gialloblù, l’allenatore Luca Tiozzo e l’attaccante Alexis Gonzalez. Di seguito, le loro parole.

Sulla partita persa col Nardò: “In settimana ho cercato di far capire perchè abbiamo preso cinque gol. Sicuramente i gol da calcio da fermo andavano analizzati. La prestazione è stata buona, abbiamo spinto sullo svantaggio e fino alla fine. La maglia se la sono sudata tutti”.

Sulla partita contro l’Ugento: “Troviamo una squadra con 4 italiani e tutti stranieri. Sono molto tecnici, forse concretizzano poco. Nel nostro girone non c’è una gara facile. L’Ugento è sempre una squadra molto propositiva. Se non riusciremo a tenere il pallino del gioco, sarà una partita complicata”.

Le parole di Alexis Gonzalez: “Penso che siamo una buona squadra, dobbiamo migliorare qualcosa. Questa settimana abbiamo lavorato bene, ci stiamo allenando al massimo per la prossima partita. Lo spogliatoio è sempre felice, domenica dobbiamo essere pronti per giocare nel migliore dei modi. Mi sto trovando bene qui. Mi aiutano tutti i compagni nel parlare l’italiano. Mi alleno al 100% sempre per stare bene domenica”.

