Bari disastro: avanti 2 reti, si fa rimontare dalla Reggiana al San Nicola

Incredibile al San Nicola. Cinque minuti di follia portano il Bari al sesto pareggio consecutivo, dopo il doppio vantaggio siglato da Benali e Novakovich. Un pareggio che fa male soprattutto al morale ad una squadra che fino a 8’ dalla fine era in vantaggio di due gol.

La cronaca: per la sfida alla Reggiana Longo ripropone il doppio trequartista con Manzari e Sibilli dietro Lasagna, Reggiana con la difesa a tre e Pettinari riferimento offensivo. Manzari vuol legittimare la scelta di Longo e al 12’ sfiora il vantaggio con un piattone da destra che sfiora il palo. I biancorossi sono in controllo della gara e al 16’ vanno di nuovo vicino al gol: Sibilli ruba palla e imbuca per Lasagna che conclude sull’esterno della rete.

La Reggiana risponde con Sersanti poco dopo: la ripartenza viene fermata dalla respinta di Radunovic. Il Bari ha il pallino del gioco ma rischia in un paio di occasioni come al 1’ di recupero quando da un liscio di Sibilli la Reggiana riparte e si presenta al tiro da fuori con Portanova: Radunovic è ancora miracoloso.

Longo cambia la partita con i cambi a inizio ripresa: dentro Favilli e Novakovich che saranno decisivi. All’8’ Girma sbaglia appoggio a centrocampo, ne scaturisce una ripartenza del Bari con un pallone messo in mezzo da Novakovich e Benali che anticipa tutti e la mette alle spalle di Bardi. Dopo 4’ il Bari raddoppia: Favilli la difende, Sibilli la mette in mezzo da sinistra per Novakovich, che sul secondo palo fa 2-0.

A 8’ dal termine succede l’imponderabile: prima Lucchesi sul secondo palo trova la deviazione del 2-1 che l’arbitro convalida dopo la revisione del Var, poi Radunovic sbaglia tutto rinviando sui piedi di Urso e commettendo successivamente fallo sullo stesso: per l’arbitro è calcio di rigore, dal dischetto va Gondo e fa 2-2. Doccia ghiacciata sugli spalti dell’Astronave. La contesa si chiude in parità dopo sei minuti di recupero.

