US Lecce, Gotti: “Col Verona importante per tanti motivi”

Lecce – L’allenatore dei giallorossi Luca Gotti ha parlato alla vigilia della sfida col Verona, sfida che assume già i contorni di uno spareggio salvezza sebbene manchi davvero tanto alla fine del campionato: “Sappiamo che in questo momento del campionato la partita di domani è importante per tanti motivi, per fare un salto in classifica, per tirarci fuori da questa situazione, caratterizzata da una serie di sconfitte consecutive. La classifica si guarda alla fine ma oggi è una partita importante. Dobbiamo essere bravi, perché contro il Verona sarà diverso rispetto alla gara contro il Napoli. I gialloblu hanno delle caratteristiche diffenreti, in più insito nella squadra di Zanetti, c’è l’energia e quindi ci saranno momento diversi durante la gara. Noi dobbiamo avere una solidità mentale che ci deve accompagnare in tutti i momenti della gara. La partita tra Inter e Juventus, propone un’alternanza di momenti emotivi in cui le squadre che reagiscono.”.

Per quanto concerne le scelte, Gotti non nasconde che ritroverà una maglia da titolare Gallo di rientro dalla squalica e applaude Pelmard e Pierotti: “Di sicuro recupero Gallo. Pelmard e Pierotti meritano il mio applauso per atteggiamento e prestazione. Abbiamo giocato sabato pomeriggio, siamo tornati nella notte a Lecce, ieri si sono allenati quelli che hanno giocato, gli altri hanno fatto recupero e terapie. Abbiamo diverse situazioni in bilico, approccio alla gara con molti interrogativi.”.

