Bari, solo vittorie con la Carrarese. Con Dionisi precedenti agrodolci

Tre precedenti, altrettante vittorie: sorridono i precedenti del Bari contro la Carrarese, peraltro tutti risalenti ai campionati di Serie C. Piuttosto particolare l’esito dell’ultima sfida del 17 luglio 2020. Al termine di una tiratissima semifinale playoff disputata al San Nicola, la formazione allora guidata da Vivarini vinse 2-1: reti di Di Cesare al 20′ e soprattutto Simeri al 119′, ad uno soltanto dalla lotteria dei calci di rigore. Il momentaneo pareggio toscano fu siglato da Piscopo al 91′ con il portiere Forte autore di diverse parate importanti. Gli altri due incroci risalgono alla stagione 1954/55: successo anche al Della Vittoria per 2-1 e blitz esterno per 0-1. Bari che alla fine di quel torneo fu promosso in Serie B.

Con l’arbitro Dionisi sono due gli incroci passati: bilancio di una vittoria (3-0 al Padova, Coppa Italia 2022/23) ed una sconfitta (1-0 contro il Sudtirol, semifinale andata dei playoff di B 2022/23).

