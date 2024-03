US Lecce, D’Aversa: “Torniamo a casa con un risultato positivo”

Frosinone – Al termine della gara dello Stirpe contro i padroni di casa del Frosinone, Roberto D’Aversa si dice soddisfatto dal punto di vista del risultato: “La partita nel primo tempo è stata molto equilibrata; nel primo tempo siamo stati ingenui in occasione del loro gol gestendo male un calcio piazzato. Poi però ci siamo ripresi e nel secondo tempo abbiamo creato anche noi le nostre occasioni. La cosa bella è stata soprattutto lo spirito di sacrificio di alcuni ragazzi come Falcone e Pongracic che hanno stretto i denti nella parte finale della gara per rimanere in campo.”. Analizza poi le parole di Baschirotto che aveva evidenziato la mancanza di lucidità nella gestione dei momenti della gara: “Ha ragione il nostro campitano, basti pensare che abbiamo concesso 2-3 ripartenze dopo aver pareggiato; nel momento in cui pareggi non puoi concederle! Certo, quest’attitudine è la stessa che in passato ci ha permesse di realizzare delle vere e proprie imprese sportive ma dobbiamo migliorare da questo punto di vista”. “Per quanto riguarda il calcio di rigore era giusto che lo battesse il centravanti perchè il centravanti ha bisogno di fare gol. Con lui ho lavorato sotto l’aspetto mentale per fargli capire che ci sono momenti in cui la palla entra da sola, altri in cui non ne vuole sapere di entrare. Ma come parlo con Nikola Krstovic parlo anche con Roberto Piccoli per supportarli al massimo.”. L’ultimo pensiero è per Kaba uscito dal campo per infortunio: “Dispiace per il ragazzo, non me la sento di sbilanciarmi spero non sia nulla di serio.”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author