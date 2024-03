Frosinone, Di Francesco: “Due punti persi, non uno guadagnato”

Frosinone – Al termine della gara Di Francesco non ci sta ripensando all’andamento della gara: “Credo che la squadra abbia meritato la vittoria. Abbiamo vinto tutti i duelli e siamo stati sempre noi a regalare le occasione al Lecce. Sono stati due punti persi e non uno guadagnato”. “In occasione del calcio di rigore del Lecce abbiamo commesso una serie di errori, iniziando dal retropassaggio di Zortea, passando anche su Cerofolini che non ha temporeggiato. Per quanto riguarda la regola che ha concesso al Lecce di ribattere il penalty credo sia fuori luogo perchè la posizione di Cheddira non comporta alcun vantaggio per noi; è una regola sbagliata.”. “Siamo stati bravissimi nel ripartire tante volte e poi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. La squadra ha dominato, tranne in un piccolo frangente in cui c’è stato equilibrio, ma alla fine abbiamo avuto un gol annullato, una traversa colpita con Gelli, l’ultima occasione di Kaio Jorge; insomma la squadra meritava di vincere.”. “Cheddira è in crescita da tutti i punti di vista, iniziando da quello psicologico riuscendo a fare gol in maniera continuativa ma ha sempre fatto un grande lavoro per la squadra, ora vi state accorgendo di lui ma il suo apporto non è mai venuto meno”.

