Latina, Fontana: “Torniamo a casa con una sconfitta immeritata”

FRANCAVILLA F.NA – Gaetano Fontana, tecnico del Latina, ha parlato così ai microfoni di Antenna Sud dopo il ko con la Virtus Francavilla: “Non è stato il solito Latina, ma non per l’atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà a causa del vento nel giocare la palla, ma non potevamo fare nemmeno un gioco diretto perché non eravamo competitivi con la fisicità dei loro difensori. Siamo andati più volte vicini al gol, abbiamo sbagliato un po’ di scelte e torniamo a casa con una sconfitta immeritata”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author