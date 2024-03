Gallipoli, Cavallaro: “Avessimo vinto 4-0 non avremmo rubato nulla”

Al termine del match pareggiato 1-1 con il Bitonto, l’allenatore del Gallipoli Giovanni Cavallaro ha parlato così ai nostri microfoni: “Abbiamo pareggiato un match dominato in lungo e in largo. Il primo tempo è stato sensazionale, mentre nella ripresa è maturato un risultato che giudico più che bugiardo. Avessimo vinto 4-0 nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Siamo stati padroni del campo per tutta la partita, i ragazzi hanno continuato a spingere per l’intera durata del match e sono fiero di loro. Il loro portiere si è reso straordinario protagonista con almeno cinque interventi importanti, uno dei quali al 95’, basterebbe anche solo questo per commentare una partita che avremmo meritato di vincere”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author