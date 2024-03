Bitonto, Santoruvo: “Prestazione al di sotto delle mie aspettative, ma siamo vivi”

Al termine del match pareggiato 1-1 con il Gallipoli, l’allenatore del Bitonto Vincenzo Santoruvo ha parlato così ai nostri microfoni: “Nel primo tempo siamo stati in costante difficoltà, Munoz si è rivelato una vera e propria spina nel fianco. Sono sinceramente deluso dalla prestazione, il primo tempo non mi è piaciuto per niente. Nella ripresa sapevo che sarebbe cambiato qualcosa, ma perché siamo venuti qui con tutte le intenzioni di fare punti. Oggi ringraziamo soprattutto il nostro portiere. Siamo vivi, ma serve vincere e non è facile. Ai ragazzi chiedo maggior cattiveria. La prestazione di oggi è stata molto al di sotto delle mie aspettative, ma lotteremo fino alla fine e venderemo cara la pelle”.

