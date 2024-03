Barletta-Manfredonia 0-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Il Barletta non sfonda e deve accontentarsi dello 0-0 contro il Manfredonia, restando in zona playout per un’altra settimana.

Rammarico per Ciullo per i due punti persi: “Quando ci capita un’occasione, anche mezza, in partite come questa dobbiamo essere bravi a concretizzarla. Ho visto la voglia di vincere nell’atteggiamento dei miei, ma dobbiamo essere più cinici. Col passare dei minuti ci siamo innervositi, l’arbitro ha concesso qualcosa di troppo al Manfredonia, ma bravi e furbi loro nella gestione dei momenti”.

Soddisfatto Cinque, per un Manfredonia che si avvicina progressivamente alla salvezza diretta: “Forse non ci siamo espressi nel migliore dei modi, ma ci sono delle circostanze in cui bisogna massimizzare risorse e risultati e questo era uno di quei casi. Serve il pragmatismo e l’abbiamo sfruttato, avrei provato a vincere se in panchina avessimo avuto elementi senza problemi fisici. Va bene così”.

