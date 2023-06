UniBa e Pugliapromozione per la filiera turistica

BARI – Attività di formazione, studio e ricerca in grado di intercettare e soddisfare le richieste della filiera turistica. Una collaborazione di tre anni per i futuri professionisti del turismo e la valorizzazione delle risorse umane. L’Università di Bari e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione lavoreranno insieme per lo sviluppo di iniziative per un sistema formativo in grado di intercettare e promuovere processi di crescita culturale e sociale, attraverso programmi didattico-scientifici di alto profilo. L’obiettivo è valorizzare le competenze e favorire la crescita del capitale umano in ambiti che vanno dalla ricerca allo scambio di buone prassi, fino alla partecipazione in maniera congiunta a bandi nazionali e internazionali così da favorire l’ottimizzazione delle risorse.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp