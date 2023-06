2 Giugno, Guarente: “Il mio auguro che ogni giorno possa essere un 2 giugno”

Il discorso del sindaco di Potenza, Mario Guarente, in occasioni delle celebrazioni per il 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana.

“Rivolgo il mio referente saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose presenti e a tutte le associazioni combattentistiche. Ai cittadini che stanno assistendo a questa solenne cerimonia che ci permette di celebrare la nostra Repubblica in un giorno di festa. E’ stato già detto come siamo arrivati a celebrare questa giornata, la ricostruzione storica di tutti i passaggi, di un passaggio che è costato fatica e sangue a tanti uomini del nostro paese. Quindi in questa giornata mi sia concesso di tributare tutta la mia profonda gratitudine a chi ora come allora, contribuisce a rendere il nostro paese grande. A far si che possa rimanere costantemente un baluardo di Democrazia nel rispetto di quella Costituzione che è la prima fonte giuridica a tracciare la strada che la nostra Repubblica deve percorrere. Quindi i miei ringraziamenti vanno all’Arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, all’esercito, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale, alle associazioni di Protezione civile, alla Croce Rossa che proprio ora come allora, lo vediamo nell’impegno che stanno profondendo congiuntamente a tutte le altre articolazioni dello Stato, si impegnano per farsi che l’incolumità pubblica e la democrazia vengano sempre garantite. Un abbraccio particolare mi sia consentito di rivolgerlo agli amici dell’Emilia-Romagna che stanno patendo una condizione di difficoltà ma che lo sforzo corale di tutte le articolazioni dello Stato che si impegnano quotidianamente, sta rendendo più veloce nella sua risoluzione. Il mio ringraziamento a tutti voi. Mi auguro che ogni giorno possa essere un 2 giugno e che ogni giorno si possa provare un’emozione e sentire il corpo pervaso dalla pelle d’oca nel vedere il tricolore. Viva l’Italia e viva la nostra Repubblica.

