Uggiano la Chiesa, protesta COBAS davanti la sede del PD

Uggiano la Chiesa (LE) – Continuano i sit-in COBAS anche a Uggiano la Chiesa davanti la sede del PD. Il sindacato Cobas è al fianco dei lavoratori dal primo momento da quando ha dichiarato lo stato di agitazione ed ha effettuato diverse manifestazioni di protesta supportando le legittime aspettative dei lavoratori che prestano servizio nelle cooperative ISPE da molti anni. Non solo, infatti sottolinea COBAS come Sanità service Lecce vista la insufficienza di personale la gestione dei servizi è ormai ingestibile pertanto è improcrastinabile fissare a breve la data per le assunzioni del personale pulitore e del trasporto secondario.

