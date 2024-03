Lecce, è “orto mania” nel Salento su balconi e terrazzi

Lecce – Con l’arrivo della primavera è ‘orto mania’ in Salento e in Puglia in generale, dove tra i patiti del pollice verde, oltre la metà (58%), utilizza il giardino o l’orto di casa ma c’è anche un 32% che sfrutta il balcone o la terrazza e un 15% che si arrangia con il davanzale delle finestre, mentre il resto ricorre a piccoli appezzamenti. E’ quanto emerge da una indagine di Coldiretti Puglia, condotta nei mercati contadini di Campagna Amica dove per promuovere gli orti familiari sono state organizzate lezioni pratiche dei ‘tutor del verde’ sugli orti verticali e prêt-à-porter rivolte ai cittadini a Lecce.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author