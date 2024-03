Carmiano, uomo trovato senza vita nella sua casa

Espedito Tornatora, 87 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Carmiano, in provincia di Lecce. A quanto si apprende, Tornatora avrebbe avuto un alterco con la moglie poco prima di essere trovato morto. Fatale, per l’87enne, una coltellata all’addome. I carabinieri, sul posto, stanno ascoltando i familiari della vittima, che risiedono nella stessa palazzina, per ricostruire la dinamica. Si propende per azione suicidiaria, al momento indagini in corso +++ IN AGGIORNAMENTO +++

