Uggiano la Chiesa: bimbo di 14 mesi trovato morto in culla

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno a Uggiano la Chiesa (Lecce). Il figlio di 14 mesi di una coppia è stato trovato privo di vita in culla. Immediata la richiesta ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. L’abitazione è stata raggiunta anche dalle forze dell’ordine, vista la delicatezza del caso. Il decesso sembra essere avvenuto per cause naturali e il pubblico ministero ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

