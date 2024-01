Ufficiale: riapre il calciomercato per i campionati regionali

Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio ha riaperto i termini di tesseramento in favore dei calciatori/calciatrici ‘non professionisti’, ‘giovani dilettanti’ e dei calciatori/calciatrici di Calcio a 5 ai quali non sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’articolo 117 bis delle Noif. Il provvedimento, con cui vengono riaperti i termini dal 31 gennaio al 7 febbraio 2024, non riguarda le Società appartenenti al Comitato Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile per i Campionati Nazionali.

