Eccellenza: Il Bisceglie non si ferma

Bisceglie sull’ottovolante: quello contro il Mola è stato l’ottavo successo consecutivo per la formazione di Di Meo, sempre più capolista del girone A di Eccellenza. Alle spalle dei nerazzurri stellati, rallenta l’Unione Calcio: la squadra allenata da Monopoli non va oltre il 2-2 contro il Polimnia e sente ora il fiato sul collo del Molfetta che, con un rocambolesco 4-1, si è imposto a San Marco in Lamis. Nel segno dell’otto, come la capolista, anche Canosa e Foggia Incedit: 8-0 per entrambe rispettivamente sui campi di Molfetta Sportiva e San Severo.

Nel girone B, ha osservato un turno di riposo forzato l’Ugento che, da calendario, avrebbe affrontato il rinunciatario Ostuni. Vince il Manduria: primo acuto del 2024 per i biancoverdi, a pagare pegno il Mesagne, sconfitto 3-1 a domicilio. Vincono pure Massafra e Matino: 5-2 dei giallorossi sul San Pietro Vernotico, 2-1 dei biancazzurri contro il Maglie. Da segnalare, infine, il roboante 3-0 del Novoli sul Ginosa.

Domenica prossima altra sosta per consentire la disputa della finale di ritorno di Coppa tra Molfetta e Manduria.

