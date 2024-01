Taranto: Focus sul centrocampo

TARANTO – Il Taranto traccia la linea sul mercato. Tutto fatto per Antonio Matera, classe ’96, che giunge a titolo definitivo dalla Turris: per lui contratto di un anno e mezzo. Individuato, quindi, il sostituto di Romano: reduce dall’esperienza nel club corallino, in carriera ha giocato in Puglia anche con le casacche di Andria e Barletta. Per lui anche due gol contro i rossoblù, uno ai tempi della Fidelis e l’altro, più recente, nelle fila dell’Avellino. Il club ionico valuta pure Mohamed Laaribi, classe ’93, metronomo in forza al Potenza, ma non rientrante più nel progetto tecnico di Marchionni. Capitolo uscite. Saluteranno la Città dei due Mari Heinz, Samele e Kondaj: nessuno di loro, per ragioni tecniche, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in rossoblù e sono quindi destinati a dire addio.

Sul fronte campo, la squadra è intenta a preparare la partita contro il Monterosi di sabato sera, ancora allo Iacovone. Per l’occasione, Capuano ritroverà Bifulco, domenica scorsa squalificato. Da valutare Kanoute, uscito malconcio nel match contro il Benevento: l’auspicio è che per il capocannoniere ionico, già autore di nove reti, non si tratti di nulla di grave.

