Virtus Francavilla, c’è il piano mercato. Derby col Brindisi per Odjer

FRANCAVILLA F.NA – Un centrocampista centrale da alternare a Risolo, due attaccanti in più per un reparto offensivo che necessita di forze nuove e gol alternativi. È questa la lista della spesa che la Virtus Francavilla porterà a Milano per le ultime ore di mercato. Per la linea mediana è tornato di moda il nome di Odjer, anche se non è una priorità (e c’è la concorrenza del Brindisi), mentre piace Mohamed Laaribi, in uscita dal Potenza. Non è tramontata neppure la pista che porta all’esperto Francesco Ardizzone del Lecco, anche se sarebbe un’eventuale operazione last-minute.

Sul fronte cessioni restano in uscita Gavazzi e Fornito, nelle ultime gare ormai anche fuori dai convocati perché fuori dal progetto, oltre a Lo Duca e Nicoli. Pure Giovinco potrebbe partire di fronte a un’offerta vantaggiosa per tutte le parti in causa. Nelle scorse ore il Messina ha riproposto uno scambio alla Virtus: Franco, ex biancazzurro, oppure Ragusa per Fornito, al momento è no del Francavilla.

C’è anche il Parma, invece, nella corsa a Gabriele Artistico, con i ducali che starebbero valutando da molto vicino la situazione legata all’attaccante classe 2002 ceduto proprio la scorsa estate alla Virtus a titolo definitivo. Come noto, i biancazzurri valutano un milione di euro il proprio capocannoniere e nei giorni scorsi è partita una vera e propria asta con diversi club di B e C interessati. Gli emiliani, che incasserebbero il 50% della vendita, starebbero considerando l’idea di riacquistare il cartellino del numero nove biancazzurro (di fatto versando mezzo milione di euro circa nelle casse della Virtus). In ogni caso, sarà decisivo l’ultimo giorno di mercato a Milano, per un trasferimento che poi avverrebbe in estate: Artistico – a meno di colpi di scena – resterà il centravanti titolare di Occhiuzzi fino al termine della stagione.

