Ottavo successo di misura: è un Nardò sempre più “cortomusista”

È un Nardò risultatista e cortomusista quello che sta continuando a tenere il fiato sul collo della capolista. Contro il Barletta è arrivato il 13esimo successo in campionato dei granata, ancora una volta per 1-0. Un risultato se non altro familiare per il Toro di quest’anno, che ha trovato così le proprie quattro ultime vittorie stagionali. Sono infatti otto i successi di misura dei granata: più della metà delle vittorie sono dunque arrivate grazie al minimo scarto, ben cinque della quali per 1-0 o 0-1.

Dambros in casa della Palmese, Gennari con la Fidelis, D’Anna contro il Gravina e Guadalupi a Barletta: spesso può bastare un guizzo per portare a casa l’intera posta in palio e restare sulla scia dell’Altamura capolista. Al resto ci pensa la difesa: appena 15 i gol subiti in 21 giornate. Tutto ciò a meno di una settimana dal derby tutto salentino con il Casarano: al Giovanni Paolo II si sfideranno due big appartenenti allo stesso territorio. Da una parte ci sarà sete di riscatto, dall’altra voglia di continuità (con un occhio puntato sul derby della Murgia).

