Barletta di nuovo al lavoro, ore cruciali per il futuro societario

BARLETTA – Riprendono martedì gli allenamenti in casa Barletta. Dopo la sconfitta contro il Nardò, la quinta consecutiva in casa, i biancorossi si sono ritrovati in mattinata al Puttilli per un colloquio con la dirigenza barlettana, capeggiata dal presidente onorario Mario Dimiccoli. La squadra di Bitetto, da domenica ufficialmente in zona playout, riparte dal disappunto e dal malumore manifestato da Ezequiel Schelotto.

Barletta al lavoro per preparare lo scontro diretto di domenica in casa del Bitonto, con l’obiettivo di tornare ad una vittoria che manca dal 12 novembre contro il Gravina. Bitetto, ormai all’ultima spiaggia dopo un mese negativo, deve ricompattare i suoi in vista della trasferta al Rossiello.

Nel frattempo, attesa per gli sviluppi societari che potrebbero portare ad un passaggio di consegne tra Mario Dimiccoli e Francesco Divittorio. Dopo un primo incontro lunedì pomeriggio, entro martedì sera potrebbe arrivare la risposta di Dimiccoli alla proposta di Divittorio, intenzionato a rilevare il Barletta. Tutto ancora in bilico, mentre la piazza continua a rumoreggiare dopo la coreografia di domenica contro il patron biancorosso.

