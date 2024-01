Casarano, vacilla la panchina di Laterza: valutazioni in corso

Valutazioni in corso su mister Giuseppe Laterza. Il presidente del Casarano, Giampiero Maci, starebbe valutando in queste ore la possibilità di esonerare il proprio allenatore dopo la sconfitta interna rimediata con la Palmese domenica scorsa. Già nell’immediato post partita, il numero uno dei rossazzurri aveva spiegato ai nostri microfoni come fossero tutti in discussione: dai giocatori, al direttore sportivo, passando (appunto) anche per l’allenatore. L’impressione è che le prossime ore potrebbero essere decisive per capire qualcosa in più sul futuro del tecnico ex Monopoli, Taranto e Fasano.

