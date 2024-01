Fasano, D’Amico: “La salvezza il nostro obiettivo. Playoff? Vediamo…”

Dalla paura di essere risucchiati in zona playout, al sogno playoff. Tutto in poco più di due settimane. Le ultime tre partite hanno completamente cambiato le carte in tavola in quel di Fasano, dove prima di vincere il debry con il Gallipoli, i biancazzurri della Selva erano ad un solo punto di distanza dal tredicesimo posto e la panchina di mister Luca Tiozzo era più che in dubbio. Forse, perfino un pareggio sarebbe costato caro al tecnico veneto, che invece il derby con i salentini lo ha vinto, per 1-0, stesso risultato con cui il Fasano ha superato anche il Manfredonia a domicilio ed il Bitonto al Curlo. Tre successi consecutivi, due dei quali maturati in casa, che hanno completamente cambiato volto alla stagione di un Fasano che ora è a quattro lunghezze dal quinto posto. Sognare adesso è lecito, ma così come spiegato dal presidente Franco D’Amico in occasione dell’ultima puntata di Lunedì Puglia, l’obiettivo primario resta il mantenimento della categoria. Poi, chissà.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author