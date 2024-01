Sambenedettese, Orfano rientra al Lecce e passa al Team Altamura

U.S. Lecce

La U.S. Sambenedettese comunica che il difensore Marco Orfano , rientrato al U.S. Lecce dal prestito, proseguirà la stagione al Team Altamura .

Un grande in bocca al lupo da tutta la società rossoblù, che ringrazia il calciatore per l’impegno profuso in questi mesi.