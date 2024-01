Casarano, Maci tuona: “Da un mese qualcosa si è rotto, tutti in discussione”

CASARANO – Giampiero Maci, presidente del Casarano, parla così ai microfoni di Antenna Sud dopo il ko interno con la Palmese: “È stata una prestazione vergognosa, che non ci aspettavamo tenuto conto del fatto che eravamo chiamati a dare una risposta forte. È oltre un mese che è come se si fosse rotto qualcosa e questo ci dispiace: abbiamo avuto un’inversione di tendenza negativa e sul quale occorrerà riflettere. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente: è stata, oggi, una gara senza logica e raziocino. Si può perdere, ma bisogna avere gli attributi per andare a riprendere la gara. E invece non lo abbiamo fatto, ma è già da un po’ di tempo”.

Riflessioni in corso? “Invece di irrobustire la squadra, invece l’abbiamo indebolita. Quando le cose vanno bene, forse è meglio star fermi sul mercato. È un messaggio a tutti, il direttore sportivo agisce anche su input tecnico. Non vuol essere nessun rimprovero, ma è un dato di fatto: ci troviamo in questa brutta situazione, non ce lo aspettavamo”. Laterza in discussione? “Tutto è in discussione. Siamo alla quarta del girone di ritorno, quelli che erano i nostri obiettivi sono miseramente venuti meno anche se nel calcio tutto può accadere. C’è anche un dato numerico sul quale bisogna riflettere”.

