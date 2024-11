Ufficiale: Matera, arriva un esperto difensore per i biancoazzurri

Lo avevamo annunciato proprio ieri su Antenna Sud, ed ecco che arriva la firma: Salvatore Tazza è un nuovo difensore del Matera, va a rafforzare la squadra allenata dal tecnico Torrisi dopo aver rescisso con la Palmese.

Tazza, classe 1998, in carriera vanta ben 265 presenze e ha una grandissima esperienza tra Serie C e D. Nella stagione 2017-18 approda alla Reggina, in Serie C, cominciando una trafila che lo vedrà protagonista in terza serie con le maglie di Paganese, Arzignano, Cavese e Bisceglie. Dalla stagione 2021-22 decide di scendere di categoria, accettando il progetto della Team Altamura. Seguono le avventure con Vibonese, Gelbison e Palmese in questa prima parte di stagione.

Adesso, Tazza approda in biancoazzurro per poter dare il proprio contributo alla squadra allenata dal tecnico Torrisi. E probabilmente, proprio con questo innesto, l’allenatore siciliano potrà finalmente passare alla difesa a quattro. Tazza, infatti, è un terzino destro ma all’occorrenza può giocare anche come esterno alto di centrocampo o come difensore centrale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author