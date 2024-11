Taranto, esonerato il tecnico Gautieri

Dopo pochi mesi, termina l’avventura di Carmine Gautieri sulla panchina del Taranto. Oggi, infatti, il club ha esonerato l’allenatore, approdato in riva allo Ionio lo scorso agosto. Dopo la sconfitta di Potenza, Gautieri aveva inoltrato un certificato medico alla società, nel quale indicava l’impossibilità di proseguire temporaneamente il suo incarico per via di un malessere fisico. Al suo posto, nelle gare contro Avellino e Audace Cerignola, sulla panchina dei rossoblu si è seduto Michele Cazzarò, fino a quel momento tecnico della Primavera, ottenendo due successi in altrettante partite. Ora la separazione ufficiale tra Taranto e Gautieri. Sulla panchina rossoblu, in attesa di ulteriori sviluppi, resta Cazzarò, il quale ha diretto l’allenamento odierno. Sette sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria per il tecnico campano nella sua esperienza in riva allo Ionio.

