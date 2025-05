Bari, una stagione anonima termina con il pari a Bolzano

Finisce con un anonimo 0-0 la stagione del Bari. Una stagione anonima, proprio come l’ultima gara. Sul campo di un Sudtirol già salvo, la formazione biancorossa non va oltre il pari con gli altoatesini di Castori, reduci dalla festa per la permanenza nella serie cadetta. Termina un campionato che vedrà scontrarsi ai playoff Polito e Mignani, sesti e settimi con Catanzaro e Cesena, proprio quegli uomini da cui si è scelto di non ripartire. E ha visto l’incredibile retrocessione della Sampdoria in Serie C, in quella che è stata la notte più buia della storia blucerchiata.

A Bolzano si è visto il solito Bari del “vorrei ma non posso”, quello che non è andato oltre quel compitino svolto per tutto l’anno. Qualche occasione, sia nel primo che nel secondo tempo, e l’impressione di poter anche subire il gol. Nel primo tempo un paio di occasioni per parte: firmate da Odogwu per il Sudtirol e da Favilli, il più incisivo dell’attacco del Bari. In entrambe le occasioni il gol non arriva per questione di centimetri.

Lo stesso copione si è visto nella ripresa: il duello che si ripresenta è sempre quello tra Favilli e Poluzzi e tra Radunovic e gli avanti del Sudtirol, con i portieri a uscirne vincitori. Finisce senza vincitori né vinti, con la squadra uscita tra i fischi di una tifoseria che ha espresso tutto il suo dissenso. “Via tutti”, la richiesta dei 142 arrivati a Bolzano. La palla, adesso, passa alla società.

Rec. 34a g. Serie BKT: Sudtirol-Bari 0-0

Marcatori:

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi, El Kaouakibi (17’st Barreca), Mallamo (17’st Casiraghi), Pyyhtia (1’st Belardinelli), Pietrangeli, Tait (c) (41’st Martini), Kofler, Giorgini, Vergani (1’st Merkaj), Molina, Odogwu

A disp.: Lamanna, Adamonis, Gori, Davi, Rottensteiner, Veseli, Praszelik

All. F. Castori

Bari (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli (29’st Oliveri), Maita (c) (29’st Lella), Benali, Maggiore (18’st Falletti), Dorval, Favilli (39’st Novakovich), Lasagna (29’st Bonfanti)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Pereiro, Vicari, Pucino

All. M. Longo



Arbitro: Sig. Juan Luca Sacchi (Macerata); assistenti: Sig. Claudio Barone (Roma1) e Sig. Giacomo Monaco (Termoli); Quarto Ufficiale: Sig. Nicolò Dorillo (Torino). VAR: Rosario Abisso (Palermo), AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo)

Ammoniti: Favasuli (B), Molina (S)

Espulsi:

Angoli: 6-8

Rec.: 1’pt; 4’st

Note: 45’st annullato gol a Novakovch per fuorigioco; prima del match mister Castori premiato dalla Lega B per le 598 panchine in cadetteria, 952 nei Pro.

