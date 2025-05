Sudtirol-Bari, Magalini: “Siamo delusi, playoff erano alla portata”

Commenta a caldo la mancata qualificazione ai playoff del Bari il ds Magalini: “Non siamo soddisfatti del risultato maturato sul campo, se l’obiettivo era quello di centrare i playoff non ci siamo riusciti. Potevamo fare di più, questa squadra poteva fare di più. Con la società sin qui abbiamo lavorato sotto ogni aspetto, non aver centrato il traguardo significa aver commesso anche importanti errori. Longo? Non credo che questa sia la serata dei processi. Con la società si dovrà parlare a 360 gradi di tutto, della mia posizione e di quella di altre componenti. Non c’è nessun problema sul dover dire la mia su quanto accaduto nel corso di questa stagione. Il rendimento dei prestiti sotto le aspettative? Anche questo rientra nelle valutazioni tecniche, capiremo chi eventualmente possa risultare funzionale. Ripartire da zero? Sicuramente non si parte da una situazione mortificata e diversi possono essere i giocatori da riscattare. Stasera c’è solo la grande delusione e questa deve rimanere, l’obiettivo era alla portata. Si, mi sento tradito anche io anche se tutti insieme avevamo tracciato una linea comune. Cosa posso dire ai tifosi? Hanno ragione, hanno macinato chilometri”.

