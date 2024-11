Eccellenza, un nuovo arrivo e quattro rescissioni in casa Molfetta

Il Molfetta ha ufficializzato l’acquisizione del portiere spagnolo Alejandro Lutzardo, classe 1999, originario di Santa Cruz de Tenerife. Lutzardo, estremo difensore dalla notevole fisicità e agilità, ha iniziato la sua carriera con il Xerex CD, per poi militare nell’Esporles in Terza Divisione spagnola. Nel 2021 ha proseguito il suo percorso calcistico in Polonia, dove ha indossato le maglie del Warka e del Wikielec, sempre in Terza Divisione. Conclusa l’esperienza polacca, Lutzardo è rientrato in Spagna al Las Zocas, prima di trasferirsi in Italia nel 2022 per giocare con il Real Siti in Eccellenza.

Nella stagione successiva, Lutzardo ha diviso il suo impegno tra Termoli, in Serie D, e il Foggia Incedit, club di Eccellenza pugliese. Più di recente, nella prima parte dell’attuale stagione, ha militato nell’Unione Calcio Bisceglie, ancora in Eccellenza pugliese. Ora, Lutzardo è già a disposizione di mister Traversa e potrà essere convocato per la prossima trasferta di Racale.

Parallelamente, la società comunica la risoluzione consensuale dei contratti di Giuseppe Bozzi, Alessandro Morra, Ivan Di Federico e Carmine Viola.

