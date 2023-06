Ufficiale: Leo De Rycke è il nuovo diesse della Happy Casa Basket Brindisi

Confermata la nostra anticipazione: La Happy Casa Brindisi ha comunicato di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Leo De Rycke, ex giocatore e sports director di Anversa, Bamberg e Chalon, nato in Belgio il 13 marzo 1965. Esperto conoscitore della pallacanestro europea in tutti gli aspetti manageriali e scouting con più di cento partite ufficiali in campo internazionale, De Rycke è stato uno degli artefici principali degli anni d’oro dei Giants Antwerp, forgiandosi una solida reputazione basata su competenze, professionalità e reclutamento. Nei nove anni (2010-19) di lavoro ad Anversa, la squadra ha vinto la Supercoppa nel 2017, la Coppa del Belgio nella stagione 2018/19, quattro finali di coppa e nove partecipazioni consecutive ai playoff. La consacrazione avviene in campo europeo, conquistando uno storico terzo posto nella competizione FIBA Basketball Champions League del 2019 alle spalle della Virtus Bologna (campione) e Tenerife, avendo la meglio sul Brose Bamberg nella finale per la medaglia di bronzo. La stessa squadra tedesca di Bamberg decide nell’estate seguente di assumerlo nella carica di direttore sportivo per il reclutamento e sviluppo del roster e coaching staff, avendo compiti da supervisor delle diverse sezioni del club tra professionisti e giovanili. Dopo l’esperienza in Germania, nell’aprile del 2021 decide di accettare la proposta del club francese Élan Chalon, in qualità di responsabile dell’intera area sportiva, carica che gestisce fino all’estate del 2022 conclusa ai quarti di finale playoff per la promozione in prima divisione francese. Sotto la sua direzione, ha reclutato e cresciuto giovani atleti divenuti professionisti ad alti livelli: Maxime De Zeeuw, nazionale belga visto anche a Brindisi nel 2021/22, Ismael Bako (ora alla Virtus Bologna), rookies quali Salah Mejri (Real Madrid e Dallas Mavericks), Corey Walden (acquisito dai Boston Celtics prima dell’inizio della stagione), Jae’S’ean Tate (Houston Rockets) e top players nei vari campionati europei su tutti Michael Roll (Maccabi, Milano), Kevin Punter (Milano, Partizan), Tyler Kalinoski (Brescia, Malaga), Christian Sengfelder (Eurobasket 2022 con la Germania) e altri ancora.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp