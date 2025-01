Ufficiale: Fc Matera, arriva un difensore d’esperienza per i biancoazzurri

Arriva il tanto atteso innesto over nella difesa biancoazzurra. Il Matera, infatti, ha ufficializzato il tesseramento del difensore centrale Lorenzo Paramatti che da questo pomeriggio si va ad unire alla squadra allenata dal tecnico Torrisi per questo finale di stagione.

Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Bologna, Paramatti ha debuttato tra i professionisti con il Siena, in Serie C, nella stagione 2015-2016, totalizzando 15 presenze. Negli anni successivi, sempre in Serie C, ha vestito le maglie di Santarcangelo, Gubbio, Pro Piacenza e Rimini. Dopo le esperienze tra i professionisti in Italia, il difensore si è trasferito all’estero. In Romania, ha giocato con l’Acs Poli Timișoara e l’U Craiova, entrambe squadre di Serie A.

Nella successiva stagione, Paramatti è approdato al Maccabi Petah Tikva, club militante nella massima serie israeliana, per poi tornare in Italia e passare alla Flaminia in questa prima parte di stagione. Oltre 200 presenze in carriera, molte delle quali nei professionisti. Paramatti è sicuramente l’innesto d’esperienza che va a rafforzare la retroguardia biancoazzurra.

