Serie C/C: FIFA blocca mercato del Benevento, ma club risolve tutto

La FIFA ha inserito il Benevento nella “Registration Ban List”, impedendo al club di operare nelle prossime tre sessioni di calciomercato.

In un primo momento si era pensato che il provvedimento fosse la conseguenza di presunte irregolarità nel tesseramento di Krzysztof Kubica, ma poi si è scoperto che la vicenda era legata al mancato pagamento di 35 mila euro a un agente.

Il club sannita aveva ricevuto una notifica dalla FIFA per saldare la somma entro una decina di giorni, ma la comunicazione era andata smarrita. Questo ha portato al blocco del mercato, ovviamente con gravi ripercussioni per il club che sta pianificando acquisti per rinforzare la squadra di Gaetano Auteri e puntare alla promozione in Serie B.

Il Benevento si è prontamente attivato effettuando il bonifico di 35mila euro nella mattinata di martedì 14 gennaio: pertanto, salvo imprevisti, il blocco verrà revocato nelle prossime ore.

