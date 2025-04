Serie A, giudice sportivo: quattro squalificati

In relazione alle partite dell’ultimo turno del campionato di calcio di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Daniel Fila (Venezia), espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Una giornata di stop é stata inflitta anche ai seguenti giocatori, non espulsi: Coco (Torino), Alessandro Deiola (Cagliari), Isaksen (Lazio).

Quanto alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato negli incidenti che hanno preceduto il derby Lazio-Roma, il giudice sportivo ha disposto, a cura della Procura federale, un supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili.

