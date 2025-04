Bari, Corteo San Nicola 2025: affidato incarico di progettazione

La Ripartizione Culture del Comune di Bari ha reso noto che, a conclusione dei lavori della commissione incaricata, è stato aggiudicato in via definitiva l’incarico per la progettazione, realizzazione e gestione del Corteo Storico di San Nicola per le edizioni 2025 e 2026 all’ATI composta da Cube Comunicazione e Gruppo Ideazione. La direzione artistica e la regia saranno affidate a Gianni Ciardo, con Christian Calabrese a capo del servizio.

Il tema ispiratore per questa edizione è “Il Ricordo”, il cui titolo, “Bari di San Nicola, ricordi giocondi per un futuro di pace”, riflette l’intento di rinnovare, attraverso la figura del Santo, il forte senso di appartenenza della comunità barese. Come ogni anno, il corteo rappresenta un momento di grande partecipazione collettiva che unisce la città in un’atmosfera di gioia e riflessione sulla tradizione e sulle proprie radici.

Tra le novità introdotte nel progetto, un ruolo fondamentale sarà ricoperto dalla musica, con la partecipazione di un grande ensemble orchestrale che accompagnerà la sfilata dal vivo e in movimento, mentre una banda seguirà la Caravella a chiusura del corteo. Inoltre, per la prima volta, la selezione dei figuranti coinvolgerà i cinque Municipi della città.

L’evento si integrerà con uno spettacolo di piazza Libertà, creando una sinergia tra i due momenti artistici, e culminerà in un’esibizione musicale solenne in piazza della Basilica di San Nicola, prima della consegna dell’effigie del Santo. Un imponente spettacolo illuminotecnico accompagnerà l’evento, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

L’edizione 2025 sarà dedicata a Nicola Valenzano, regista e attore, direttore di più edizioni del Corteo e appassionato della cultura barese. In un ulteriore sforzo di inclusività, il Corteo Storico sarà trasmesso in diretta su due emittenti televisive regionali e, per la prima volta, con la presenza di un interprete LIS, rendendo l’evento accessibile anche alle persone sorde.

“L’evento sarà un tributo alla tradizione, ma anche un’occasione per innovare”, ha dichiarato l’assessora alle Culture del Comune di Bari. “Abbiamo lavorato per rendere il corteo un’esperienza coinvolgente per tutti, con un occhio di riguardo all’accessibilità. La musica e gli spettacoli faranno di questa edizione una delle più memorabili”.

Le selezioni per i figuranti inizieranno il 22 aprile nei singoli Municipi, confermando la partecipazione attiva della comunità locale in ogni fase della manifestazione.

