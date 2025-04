Serie D/D: Pesante penalizzazione per un club toscano. Il motivo

Pesante penalizzazione in classifica per lo Zenith Prato, formazione del Girone D di Serie D che dovrà scontare un -15 nella stagione attuale che sta ormai volgendo al termine.

Quest’oggi, il Tribunale Nazionale Federale-Sezione Disciplinare, ha inflitto la pesante sanzione al club toscano che in questo modo precipita all’ultimo posto in classifica, a quota 21 punti. In più, è stata inflitta anche un’ammenda di 1500 euro.

Il motivo? Lo Zenith Prato, ha schierato il calciatore Samuele Tempestini per ben 15 partite, quando lo stesso non era regolarmente tesserato. Il club toscano, ha ricevuto un punto di penalizzazione a partita.

