Il Guidonia pensa all’ex Virtus Francavilla Ciro Ginestra per la panchina

Il Guidonia, ambizioso club del girone G di Serie D (ex Monterosi), sta pensando a Ciro Ginestra come prossimo allenatore. In giornata la società laziale ha esonerato il tecnico David D’Antoni e si è fiondato sull’ex Virtus Francavilla. Ginestra pare si sia preso qualche ora di tempo per riflettere sulla proposta.

