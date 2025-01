Ufficiale: Casarano, arriva Barone e parte Ganfornina

Adesso è ufficiale. Il Casarano ingaggia Alessio Barone, difensore centrale 2006, giocatore cresciuto nel vivaio della Lazio e che ha disputato 11 partite nel girone H in questa annata con il Brindisi. “La società Casarano calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Barone, difensore centrale, classe 2006. Il giovane calciatore arriva in prestito dalla Lazio dove è nato e cresciuto nel vivaio, giocando nelle varie formazioni giovanili. Nell’agosto del 2024 è stato ceduto in prestito al Brindisi dove ha disputato 11 partite, prima di tornare, la settimana scorsa, alla Lazio”. Contestualmente il club ha annunciato anche la cessione di Fran Ganfornina all’Altamura:“La società Casarano calcio comunica altresì il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Fran Ganfornina al Team Altamura. A Ganfornina va il profondo ringraziamento per l’impegno profuso unito all’augurio di migliori fortune professionali”.

