Tutto fatto col Como per Strefezza

Lecce – E’ ormai in chiusura la trattativa tra US Lecce e Como per la cessione dell’ormai ex capitano Gabriel Strefezza. Trattativa nata martedì scorso con l’entourage di Strefezza che ha informato il Lecce dell’interesse dei lombardi; da quel momento il direttore tecnico Pantaleo Corvino ha dato l’ok alla trattativa recandosi poi giovedì a Milano per definire tutti i dettagli. Una soluzione che accontenta così sia il calciatore che sarebbe andato in scadenza il prossimo anno che la società che realizzerà così un’ottima plusvalenza. All’ufficialità del passaggio di Gabriel Strefezza al Como di mister Fabregas manca quindi soltanto lo scambio de documenti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author