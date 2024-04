Analizzare le modalità con cui attuare la workation e nuove forme innovative di turismo in Puglia è il tema affrontato nel corso del workshop europeo “Workation and new perspectives for tourism” a cui hanno partecipato presso il campus Ecotekne dell’Università del Salento i partner del progetto, docenti, studenti e operatori turistici stranieri. Il workshop è la prima delle attività previste nell’ambito del progetto FRea (“From Fictitious to Real hotel ideas for innovative forms of tourism” – Programme Interreg IPA South Adriatic 2021/2027, SA – 0100063 FRea), nato dalla cooperazione del Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento con l’agenzia regionale “SviluppoItalia Molise” S.p.A. e con le associazioni attive nel settore del turismo sostenibile “People In Focus” (Albania) e “New Horizon” (Montenegro). L’occasione è stata preziosa per il confronto con l’obiettivo comune di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per uno sviluppo turistico sostenibile delle nostre aree, ponendo l’accento su una strategia socio-economica che sfrutti al meglio gli strumenti digitali adottati durante il periodo covid.

