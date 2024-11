Trinitapoli, esplosione in appartamento: muore 57enne (video)

Un uomo di 57 anni ha perso la vita nella mattinata di domenica 3 novembre a Trinitapoli (Bat) per l’esplosione causata da una fuga di gas nella sua abitazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30, quando la vittima ha raggiunto la cucina e ha acceso un fornello, innescando una violenta deflagrazione che l’ha scaraventato all’esterno dell’appartamento attraverso una finestra.

La moglie dell’uomo, che si trovava in un’altra stanza al momento dell’esplosione, è rimasta miracolosamente illesa. Le prime ricostruzioni indicano che nelle condutture si sarebbe verificato un accumulo di gas, causando lo scoppio fatale.

Per precauzione, l’intero stabile, situato a breve distanza dal centro cittadino, è stato evacuato. I vigili del fuoco stanno eseguendo controlli approfonditi per verificarne l’agibilità, mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

