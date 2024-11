Blitz antidroga a Viggiano: sequestrato oltre un chilo di cocaina

I servizi di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza continuano a dare risultati di grande rilevanza nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di martedì scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano hanno concluso un’importante operazione antidroga.

Durante un servizio mirato, sotto la guida del Capitano Giovanni De Tommaso, i militari hanno fermato un veicolo con a bordo un uomo di 73 anni e una donna di 43 anni. Notando comportamenti sospetti, i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione approfondita, che ha portato al ritrovamento di un chilo e cento grammi di cocaina nascosti in un vano del mezzo. Sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e 4.300 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Il materiale è stato sequestrato, e i due occupanti del veicolo sono stati arrestati e trasferiti nelle carceri di Potenza e Taranto. L’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Potenza ha confermato gli arresti, imponendo la custodia cautelare in carcere per entrambi, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione, frutto di un intenso lavoro investigativo e di un controllo costante del territorio, testimonia l’impegno dei Carabinieri di Potenza nella tutela della legalità e della sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author